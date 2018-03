Britneys Ex-Mann sind 20.000 Dollar zu wenig

Britney Spears' Kindsvater Kevin Federline, der das volle Sorgerecht für ihre gemeinsamen Söhne Sean und Jayden besitzt, bekommt monatlich 20.000 Dollar an Alimenten für die beiden Kinder.

Zu wenig, findet er und verlangt den Steuerausgleich der Popsängerin, um zu schauen, was noch zu holen ist. Zur Not will der 40-Jährige dafür sogar vor Gericht ziehen.

Britney Spears mit neuem Ring

Ärger mit Britneys Papa

Britneys Vater und Vormund verlangt nun Federlines Steuerausgleich. Jamie Spears befürchtet, er arbeite nichts und verschleudere das Geld der Sängerin für seine vier Kids von zwei weiteren Müttern. Gerüchten zufolge haben Britneys Anwälte Federline ein neues Angebot gemacht, doch der habe dies abgelehnt.





(red)