Britney Spears bringt sich schweißtreibend in Form

"Wollt ihr mein neues Workout-Programm sehen", fragt die 36-jährige Sängerin zu Beginn eines kurzen Videos, das sie auf Instagram gepostet hat.

Dann gewährt der Superstar ihren Fans einen Einblick in ihren heiligen Fitness-Raum, in dem sie sich schweißtreibend für ihre bald beginnende "Piece Of Me"-Tournee in Form bringt.

In hellblauem Nike-Sport-BH und weißen Hotpants zeigt sie für die Kamera einige der Übungen, mit denen sie ihren Körper stählt. Das Resultat kann sich sehen lassen. Die zweifache Mutter wirkt durchtrainiert und extrem fit.

