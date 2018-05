Brooklyn Beckham rührt seinen Papa zu Tränen

David Beckham ist 43. An seinem Geburtstag (2. Mai), ging er mit der ganzen Familie essen. Plötzlich zückte einer - wahrscheinlich war es Mama Victoria - das Handy und begann zu filmen.

"David", sagt Victoria zum Geburtstagskind und zeigt zur Tür. Dort latschte gerade Brooklyn (19) bei der Tür herein. Er kam direkt vom Flughafen, war extra für den 43er seines Papas angereist.

David Beckham steigen die Tränen in die Augen

"Was machst du hier?", fragte der überglücklich strahlende Vater fassungslos. Schon umarmte ihn sein Größter von hinten und drückte ihn ganz fest. Softie David Beckham stiegen die Tränen in die Augen, die Stimme versagte ihm kurz.

"Gehts dir gut? Happy Birthday", gratulierte ihm sein Sohn, der ebenfalls ganz gerührt war. Sein Papa wollte ihn gar nicht mehr loslassen.

"Ich wusste nicht, dass Brooklyn kommt", hört man Töchterchen Harper (6) aus dem Off sagen. Damit war die Operation Geburtstagsüberraschung eindeutig gelungen.

Das entzückende Geburtstagsvideo wurde innerhalb von 20 Stunden 7,5 Millionen Mal angeklickt.

(lam)