Buffy-Star "gesteht" Beyonce-Biss

Tiffany Haddish trat eine Lawine los. Sie verriet dem "GQ", dass einen Schauspielerin auf einer Party versucht hat, Beyonce ins Gesicht zu beißen. Die Schuldige sei auf Drogen gewesen und eine echte "Bitch". Seitdem will jeder wissen, wer die Beißerin ist.

Sanaa Lathan verdächtigt: "Ihr seid alle lustig"

Schnell machte das Gerücht die Runde, Sanaa Lathan, die auf besagter Party anwesend war, sei die Schuldige. Der 46-Jährigen kosteten die Vorwürfe nur ein müdes Lächeln. "Ihr seid alle lustig. Unter keinen Umständen habe ich Beyonce gebissen. Und falls ich das getan hätte, wärs ein Liebesbiss gewesen", kommentierte Sanaa auf Twitter.

Y’all are funny. Under no circumstances did I bite Beyonce and if I did it would’ve been a love bite 💋