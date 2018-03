Caitlyn Jenner erklärt, was mit ihrer Nase los ist

Jenner, inzwischen 68, warnt auf Instagram ihre inzwischen neun Millionen Follower, immer Sonnenschutz aufzutragen. Um die Message zu unterstreichen zeigt sie sich ungeschminkt, die Spitze ihrer Nase fehlt.

"Musste mir Sonnenschäden entfernen lassen", kommentiert sie kryptisch. "People" will wissen, dass es in Wirklichkeit schlimmer ist als Caitlyn zugeben will. Bei dem entfernten Stück handele es sich um Krebszellen.

Melanie Griffith kam kurz nach Nasen-Krebs-OP zum Opernball nach Wien

Caitlyn ist der dritte Superstar in den vergangenen Monaten, der an der Nase Hautkrebs bekommt. Melanie Griffith war kurz nach ihrer letzten OP am Opernball in Wien. Sie musste schon mehrere Eingriffe machen lassen. Auch Hugh Jackman war schon mehrere Mal wegen Hautkrebs an der Nase in ärztlicher Behandlung.

Melanie Griffith - Ist der Krebs zurück?

Melanie Griffith - Ist der Krebs zurück?

(lam)