Cameron Diaz in Pension - "Das war nur ein Witz!"

In einem am 11. März veröffentlichten Interview mit "Metro News" hatte Selma Blair vermeintliche Breaking News über ihre Kollegin Cameron Diaz ausgeplaudert. 2002 waren die Freundinnen gemeinsam in der Komödie "Super süß und super sexy" zu sehen gewesen.

"Ich war kürzlich mit Cameron Mittag essen. Wir haben in Erinnerungen über den Film geschwelgt", erzählte Blair. "Ich hätte gerne eine Fortsetzung gemacht, aber Cameron hat sich vom Schauspielern zurückgezogen. Sie hat so in etwa gemeint: 'Ich bin damit durch'."

Die Nachricht verbreitete sich schnell:



"Ich meine, sie muss keine weiteren Filme machen", führte Blair weiter aus. "Sie hat ein ziemlich tolles Leben, ich weiß nicht, was nötig wäre, um sie zurückzubringen. Sie ist glücklich."

Selma Blair

Entwarnung

2014 kamen noch drei Filme mit Cameron Diaz in die Kinos: "Die Schadenfreundinnen", "Sex Tape" und zuletzt "Annie". Seither herrscht Sendepause, womöglich aufgrund einer Schwangerschaft. Dass die 45-Jährige jedoch gar nicht mehr vor der Kamera stehen wird, ist dennoch unwahrscheinlich. Selma Blair hat ihre Aussagen inzwischen via Twitter revidiert:

📠📺☎️👩🏻‍🏫 BREAKING NEWS 🚨🚨🚨. Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson. 🎙