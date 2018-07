Candice Swanepoel ist stolz auf After-Baby-Bauch

Wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Ariel, der am 19. Juni auf die Welt kam, zeigte sich "Victoria's Secret"-Model Candice Swanepoel in einem Bikini. Dass die 29-Jährige noch immer einen kleinen "After-Baby-Bauch" hat, sorgte für Aufregung in den sozialen Netzwerken. In einer Instagram-Story wehrte sie sich das Model nun gegen ihre Kritiker.

"Hinterfragt euch selbst"

"Das bin ich zwölf Tage, nachdem ich meinen Sohn zur Welt gebracht habe. Wenn ihr etwas Schlechtes darüber sagen wollt... hinterfragt euch erst selbst. Die Gesellschaft kann so gemein zu anderen sein. Schönheitsideale sind heutzutage manchmal unmöglich umzusetzen für Frauen.", stellt der VS-Engel klar.

Swanepoel ist stolz auf ihren Bauch

"Ich habe das Recht einen kleinen Bauch zu haben. Ich bin tatsächlich stolz darauf. Ich habe meinen Sohn neun Monate darin herumgetragen. Ich denke, ich habe es verdient einen kleinen Bauch zu haben. "Geht es darum, dass ich ein Model bin? Nun, wir sind auch nur normale Menschen, also lasst mich in Frieden den Strand genießen.", schreibt sie weiter.

Candice Swanepoel

