Candice Swanepoel: Ihr Bub kam daheim zur Welt

Candice Swanepoels Sohn Anaca ist gerade erst 20 Monate alt und schon ein großer Bruder!

Am Dienstag in der Früh bekam das 29-jährige Model ihr zweites Baby. Es ist ein Bub, einen Namen haben die stolze Mama und ihr Verlobter Hermann Nicoli noch nicht verraten.

Baby kam per Hausgeburt

Das Mini-Engerl kam per Hausgeburt zur Welt. Candice postete ihr Babyglück umgehend auf Instagram. Dass es ein Bub wird, verriet das Model bereits im Jänner - natürlich ebenfalls per Social Media.

Mit diesem süßen Foto hieß Candice ihr Baby per Instagram willkommen:



Nach der Geburt von Sohn Anaca nahm sich Candice eine kurze Auszeit. Nach unglaublichen acht Monaten schwebte sie wieder über den Laufsteg.

(lam)