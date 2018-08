Cara Delevingne knuscht Pretty Little Liars Star ab

Im Juni hat sie noch die Mandeln von Michael Jacksons Tochter Paris in L.A. abgetastet (siehe Fotoshow unten). Am Dienstag knutschte Cara am Heathrow Airport in London mit "Pretty Little Liars"-Star und Model Ashley Benson.

Was die ganze Sache noch pikanter macht, ist, dass Ashley Benson (28) ein Pantscherl mit einem unbekannten Mann nachgesagt wird. Mit ihm soll sie auf Kylie Jenners 21. Geburtstagsparty auf Tuchfühlung gegangen sein. Cara (26) war auf der gleichen Feier.

Am Dienstag flogen beide Models gemeinsam nach London. Als sie vor dem Flughafen auf ein Taxi warteten, kam es zu dem Kuss.

Ashley Benson bis 2014 mit Justin Biebers Ex-Stylisten Ryan Good zusammen. Die On/Off-Beziehung dauerte sieben Jahre.

Im Juni sorgte Cara Delevingne noch für Schlagzeilen weil sie mit Paris Jackson busselte:

Cara Delevingne und Paris Jackson busseln in L.A.

(lam)