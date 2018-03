Fix zsam? Cara Delevingne knutscht Paris Jackson

Die Spatzen pfeiffen es schon länger von den Dächern: Cara Delevingne und Paris Jackson sind ein Paar. Nun lieferten Paparazzi den Fotobeweis. Ausgerechnet eine Zigarette ließ das Geheimnis auffliegen.



Freunde: Paris Jackson und Macaulay Culkin

Ein Doppeldate in Los Angeles: Paris Jackson ist mit Macaulay Culkin gut befreundet, er ist sogar ihr Patenonkel. Der "Kevin allein zuhaus"-Darsteller schwebt gerade auf Wolke Nummer 7. Er ist endlich weg vom Heroin und überglücklich mit seiner Freundin Brenda Song.

Was ist also näherliegender als den Abend mit einem Doppeldate zu verbringen? Macaulay und Brenda sowie Cara und Paris speisten zusammen im Carlitos Gardel, einem agentinischen Steakrestaurant auf der Melrose Avenue in Los Angeles.

Zigarettenpause gab Paparazzo freies Schussfeld

Weil es natürlich undenkbar ist, dass man in den USA im Lokal raucht, gingen die vier vor die Tür, um sich einen Tschick zu gönnen. Sowohl Macaulay als auch Cara und Paris sind Raucher und zogen vor dem Lokal einen Glimmstängel durch.

Cara fordert Paris zum Tanz: "Darf ich bitten"

Dabei alberten sie herum und Cara umwarb ihre neue Liebe. Sie forderte Paris zum Tanzen an Gehsteig auf, ging vor ihr auf die Knie, um ihr den Schuh zu binden und machte es sich auf Paris Schoß' gemütlich.

Heißer Kuss vor dem Lokal

Schließlich kam es wie es kommen musste: Paris und Cara begannen zu knutschen, während auch Macaulay und seine Freundin den Zungentango tanzten.

Blöd nur, dass man in L.A. nie ganz allein ist. Von der gegenüberliegenden Straßenseite aus drückte ein Paparazzo immer wieder ab. Das hätten die Turteltäubchen eigentlich ahnen sollen.

Seitdem weiß die ganze Welt von der Beziehung. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück. Sowohl Cara als auch Paris wurde schon mehrmals das Herz gebrochen.

