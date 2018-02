Cardi B tritt trotz Gang-Todesdrohungen auf

Am Dienstag postetet Cardi B. ein Foto von sich in einen blauen Pelzmantel auf Instagram. Was sie damals dazuschrieb, ist inzwischen schon gelöscht (siehe unten). Kein Wunder, die flapsige Meldung ist potentiell lebensgefährlich. "I hate wearing Flue but this coat was too poppin". Seit dem Posting bekam Cardi von der Gang Crips Todesdrohungen.

Mit der Truppe aus dem Großraum Los Angeles ist nicht zu scherzen. Sie gehören zu den drei großen amerikanischen Gangs und sind äußerst gewalttätig. Zwischen den Crips und ihren Konkurrenten den Bloods kommt es regelmäßig zu gewalttätigen Zusammenstößen. Die Bloods tragen als Erkennungszeichen die Farbe Rot, die Crips tragen blau, oft in Form eines Bandanas.

Flue: Farbe der Crips

Genau da hat sich Cardi B weit aus dem Fenster gelehnt. Dass sie ihren Mantel nicht blau (=blue), sondern Flue genannt hat, ist eine Anspielung auf die Crips. Dass sie es hasst diese Farbe zu tragen, kommt bei den Gangmitgliedern gar nicht gut an.

L.A.-Clubs stocken Security auf

Am NBA All-Star Weekend (16.-18. Februar) soll Cardi gleich drei Auftritte in Los Angeles, der "Hood" der Crips haben. Sie habe vor, keinen ihrer Gigs abzusagen, berichtet "TMZ". Dafür hat sie triftige Gründe - ganz sechs Stellen davon. Cardi B will sich die 250.000 Dollar, die sie dafür bekommt nicht entgehen lassen. Die Clubs in denen sie spielt sollen bereits die Sicherheitsvorkehrungen verschärft haben.

Ein Beitrag geteilt von Cardi B Official IG (@iamcardib) am Feb 5, 2018 um 10:55 PST

(lam)