Bushido zu den Geissens: "Schämen Sie sich!"

Von allen Seiten wurde Kritik am Echo und an den Preisträgern Farid Bang und Kollegah laut. Grund dafür waren antisemitische Textzeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen".

Auch Carmen und Robert Geiss fühlten sich auf Facebook bemüßigt, Farid Bang zu tadeln, schimpften jedoch auch gegen Deutschland und Deutsche. "Die ganzen Ausländer die uns so beschimpfen in Deutschland alle ihre Gelder beziehen,warum seid ihr denn noch dort?? [sic]", schrieben sie unter anderem auf Instagram.

Was folgte, war ein riesen Shitstorm. Manche Fans der Rapper gingen so weit, Carmen Geiss mit Mord und Vergewaltigung zu drohen.

Bushido meldet sich zu Wort

Nun mischte sich Bushido in die Debatte ein und schrieb auf Facebook einen offenen Brief an die Geissens. "Sehr geehrte Familie Geissens, nun haben Sie es geschafft. Ich fühle mich dazu genötigt, in dieser leidigen Debatte das Wort ergreifen zu müssen."

Dass die Textzeile von Farid Bang und Kollegah fragwürdig ist, gibt auch Bushido zu. "Nun gibt es eben diese Zeile, die so heftig diskutiert wird. Ja ich finde sie auch geschmacklos" .

"Ihr Statement hätte auch von der AfD sein können"

Dann spricht er direkt die Geissens an: "Mir geht es in diesem Augenblick eher um Ihre Frau und Sie. Was war das denn bitte für ein Griff ins Klo? Als ich Ihrer beider Äusserungen zu diesem Thema las, drehte sich mir der Magen um. (Verzeihen Sie meine veraltete Ausdrucksweise, ich spiele gerne mit Wörtern). Ihr Statement hätte auch von der AfD sein können."

"Schämen Sie sich!"

"Ich weiß nicht, ob es Ihrem eventuell doch etwas niedrigen Intellekt geschuldet ist, entschuldigen Sie bitte mein Vorurteil, aber bei RTL2 kommen Sie beide nicht sehr schlau rüber, oder eventuell, das wäre noch viel schlimmer, ist es ja wirklich Ihre Meinung. Ich zitiere: Die Ausländer hier in Deutschland, die unser Geld... Schämen Sie sich! Das sind doch genau die Mittel der AfD.", fügt er noch hinzu.

(red)