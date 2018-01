Cathy Lugner wollte unbedingt...

Wie jedes Jahr macht es Baumeister Richard Lugner um seinen Opernballgast möglichst lange spannend. Im Vorfeld kursierten Gerüchte um Hollywood-Star Jane Fonda als mögliche Ballbegleitung. Diese hat der Baumeister jetzt allerdings dementiert.

Umfrage Cathy Lugner als Mörtels Opernballgast: Ja oder nein? Ja, klar! Wenn Sie es schon anbietet...

Naja, könnte für Spannungen sorgen

Nein! Die zwei sind längst getrennt, da ist das eher unpassend

Noch vor Bekanntgabe, dass Melanie Griffith der heurige Stargast des Opernballs sein wird, bot sich übrigens auch Lugners Ex-Frau Cathy Lugner als Begleitung an.

Medial wäre das für Cathy natürlich durchaus interessant. Ausserdem hat sich die Blondine ja vor nicht all zu langer Zeit mit ihrem Ex auf ein "Versöhnungsessen" in der Lugner City getroffen.

Lugner betonte bei der Konferenz, dass er mittlerweile ein gutes Verhältnis zu all seinen Ex-Frauen hätte. Dennoch steht Cathy nicht auf Mörtels Gästeliste.

Bis zum Opernball am 8. Februar ist ja noch Zeit. Und sollte Cathy Richard doch noch umstimmen, wäre er halt von zwei schönen Blondinen umgeben. Gibt Schlimmeres.



