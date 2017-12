Cathy Lugner wünscht sich einen Mann

Seit der Trennung von Richard "Mörtel" Lugner läuft es für die Blondine beruflich eigentlich ganz gut. Playboy-Cover, TV-Auftritte, Interviews, neues Näschen....

Mein Leben ist nicht einfach

In der Liebe hingegen sieht es da schon etwas mau aus."Mein neues Leben ist nicht ganz einfach. Ich bin immer noch Single und wünsche mir doch eigentlich einen Mann an meiner Seite", gesteht Cathy im Interview mit dem Magazin "Closer".

Versöhnung mit Mörtel beim Japaner

Das ist jedoch einfacher gesagt als getan. Nach mehreren Anläufen hat Cathy erst kürzlich ihren Ex-Baulöwen zum Essen in der Lugner City in Wien getroffen. Ein Liebes-Comeback scheint aber vorerst ausgeschlossen. Auch sonst tut sich nicht viel in Sachen Liebe: "Es ist nicht leicht, jemanden kennenzulernen, der wirklich nur mich will und nicht das, was hinter mir steckt."

"Es ist schwer, Vertrauen aufzubauen"

Denn diese Lektion musste die 28-Jährige bereits auf die harte Tour lernen. Kein Wunder also, dass Cathy seither nur schwer Vertrauen zu einem Mann aufzubauen kann: "Ich habe mich tatsächlich mal mit dem einen oder anderen getroffen - und auch Gefühle aufgebaut. Denn ich bin auch nur eine junge Frau mit der Sehnsucht nach einer funktionierenden Beziehung und einer kleinen Familie. Wir haben uns nur heimlich getroffen. Aber trotzdem wurde daraus leider nichts, da sich meine Vermutungen bestätigt haben..."

"Ich will weiter an die große Liebe glauben"

Und auch wenn sich das Playmate ausgenutzt gefühlt hat, den Mut hat sie dennoch nicht verloren: "Ich will nicht aufgeben und weiter an die große Liebe glauben!" Die Ex-"Promi Big Brother"-Teilnehmerin weiß mittlerweile, was sie sich von einem neuen Partner wünscht: "Am allerwichtigsten ist mir, dass er ehrlich, treu und zuverlässig ist. Auf eigenen Beinen steht - und kinderlieb ist, denn Leonie ist mein Ein und Alles!"

"Er muss wissen, worauf er sich einlässt!"

Was auch noch wichtig ist: "Mit dem Presserummel muss der Auserwählte halt umgehen können. Er muss von Anfang an wissen, worauf er sich einlässt!" Na, dann wünschen wir Cathy mal viel Glück bei der Suche!

Mit ihrer neuen Nase dürfte Cathy vielleicht endlich den richtigen Riecher für Männer haben. Und vielleicht liest Cathys Künftiger ja diesen Artikel und schreibt seiner Traumfrau, wer weiß?



Cathy Lugner Playboy Slowakei



(HH)