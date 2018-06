Charlie Hunnam wird zum (unfreiwilligen) Einbrecher

Bei Charlie Hunnam ("Sons of Anarchie", "Arthur: Legend of the Sword", "Papillon") trudelt eine Hauptrolle nach der anderen ein. Bei den Dreharbeiten zu "Triple Frontier" verursachte er Ben Affleck wegen seines Körpers Minderwertigkeitskomplexe. Doch wenn der Star am Wochenende zuhause ist, ist wie bei Otto Normalverbraucher Putzen angesagt.

Charlie entrümpelte brav die Garage seines Hauses in Los Angeles und lief dabei immer wieder zwischen Auto und Haus hin und her. Als er seinen Mist durchs Gartentor Richtung Mülltonne schleppte, fiel hinter ihn die Tür ins Schloss.

Blöd gelaufen: Plötzlich ausgesperrt

Plötzlich stand der 38-Jährige zwar mit leeren Händen, dafür ohne Haustorschlüssel vor seinem Grundstück.

Anstatt ewig auf den Schlüsseldienst zu warten - den er, weil er auch kein Handy zur Hand hatte, sowieso nicht rufen hätte können - schwang sich der Star kurzerhand übers Gartentor.

Was er nicht wusste: Ein Paparazzo hatte Charlie schon die ganze Zeit im Visier und erwischte ihn, wie er halb über dem Tor hing.

Zum Glück für Charlie kam keine Polizeistreife vorbei. Denn ohne Ausweis und Schlüssel wäre es ihm nicht leicht gefallen zu erklären, was er gerade tat. Pech allerdings, dass der peinliche Augenblick für die Ewigkeit festgehalten ist (siehe Fotoshow oben).

(lam)