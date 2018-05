Charlie Sheen hat 5 Mio Dollar Steuerschulden

Für Charlie Sheen läuft es nicht rund: Der Comedy-Darsteller hat Steuerschulden aus dem Jahr 2015. Wie aus Gerichtsunterlagen, die "The Blast" vorliegen, hervorgeht, belaufen sich Sheens Schulden auf mehr als fünf Millionen Dollar.

Im Jahr 2010 zählte der US-Darsteller noch zu den bestbezahlten Schauspielern. Damals war er in der beliebten Comedyserie "Two and a Half Men" zu sehen. Pro Episode soll er rund 1.8 Millionen Dollar verdient haben.

Im vergangenen Jahr soll Sheen noch seiner Schauspielkollegin Lindsay Lohan finanziell unter die Arme gegriffen haben. Die hatte nämlich einem Bericht zufolge über 230.000 Dollar Steuerschulden.

(red)