Charlie Sheen kann keine Alimente mehr bezahlen

Deswegen ist Sheen jetzt vor Gericht gezogen, um dort eine Reduzierung der Unterhaltszahlungen für seine vier Kinder erwirken zu können. Momentan belaufen sich die für die beiden Ex-Frauen Denis Richards und Brooke Mueller auf rund 75.000 Dollar im Monat.

Außerdem steht er mit einigen Millionen Dollar beim Finanzamt wegen Steuerrückzahlungen in der Kreide. Sein Privatvermögen beläuft sich laut dem "People"-Magazin auf "nur" mehr 10 Millionen Dollar.

Bevor der einstige Hollywood-Star in einem Sumpf aus Drogen- und Sexsucht versank, wurde ihm zu seinen Glanzzeiten mehr als 1 Million Dollar pro "Two and a half Men"-Folge bezahlt.

(baf)