Mutter versorgt Charlize Theron mit Marihuana

Weil sie schlecht schläft, hat "Atomic Blonde"-Darstellerin Charlize Theron Marihuana als Schlafmittel ausprobiert. "Ich will immer alles probieren. Man hat nur ein Leben, also warum nicht?", erzählte die 42-Jährige am Mittwoch-Abend in der "Jimmy Kimmel Show".

Charlize Theron mit Mama Gerda (Bild: imago stock & people) Charlize Theron mit Mama Gerda (Bild: imago stock & people)

Besorgt hat es ihr Mama Gerda, die auch unter Schlafproblemen leidet. Bei einem Gespräch mit ihr, habe Theron die "Kraut-Alternative" erwähnt. Kurz darauf lag ein Behälter mit Marihuana auf ihrem Küchentisch.

"Ich dachte, ich wäre diejenige, die verantwortlich dafür ist, loszugehen und es zu besorgen." , erzählt der Filmstar. Dass ausgerechnet ihre eigene Mama die Drogen besorgt – damit hätte Theron nicht gerechnet.

Seitdem schlafen die beiden "wunderbar", aber ihre Mama werde sie als "Dealerin" niemals hergeben. "Ihr kriegt sie nicht, sie gehört nur mir.", betont Theron.

Übrigens: Die Oscarpreisträgerin ("Monster") lebt mit ihrer Mutter in Kalifornien - dort ist der Verkauf von Marihuana seit Jänner 2018 legal.

