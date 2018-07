R&B-Sänger Chris Brown wurde verhaftet

Sänger Chris Brown (29), der Ex von Rihanna, wurde laut "TMZ" am Donnerstag (5. Juli) nach seinem Konzert im Coral Sky Ampitheatre in West Palm Beach (Florida) verhaftet. Gerüchten zufolge wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Gründe sind unbekannt.

Einstweilige Verfügung gegen Chris Brown

Erst Mitte Juni hatte eine Frau eine einstweilige Verfügung gegen Chris Brown erwirkt. Laut dem Klatschportal "Page Six" soll er sie nach einer Party verfolgt und dann geschlagen haben. Seitdem muss der Musiker rund 100 Yards (rund 90 Meter) Abstand von ihr halten und darf sie auch sonst nicht kontaktieren. Brown bestreitete die Vorwürfe.

Wiederholungstäter

Im Jahr 2009 schlug Brown seine damalige Freundin Rihanna krankenhausreif und musste sich danach fünf Jahre von ihr fernhalten. Auch Schauspielerin Karrueche Tran ("Claws", "The Honor List") erwirkte ein richterliches Kontaktverbot, nachdem sie 2015 von ihm geschlagen worden sei.

Brown hat bislang 74,5 Millionen Tonträger verkauft. Zu seinen bekanntesten Hits zählen, unter anderem "Run It!", "Yo (Excuse Me Miss)" und "With You". Er hat bis jetzt einen Grammy gewonnen. Der 29-Jährige hat mit dem ehemaligen Model Nia Amey-Guzman eine gemeinsame Tochter namens Royalty, die Ende Mai 2014 auf die Welt kam.

