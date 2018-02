"Haufen Müll": Captain America vs Trump-Protegé

Vor einer Woche eröffnete Nikolas Cruz (19) an der Parkland High School in Florida mit einer halbautomatischen Waffe das Feuer. Er tötete 14 Schüler und drei Erwachsene. Die Mitschüler und Zeugen des Massakers gingen seither auf die Straße, forderten strengere Waffengesetze. Am Dienstag lehnte das Parlament in Florida den Antrag mit 71:36 Stimmen ab. Im Publikum standen auch die entsetzten Schüler des Massakers, die 16-jährige Sheryl Acquarola brach bei der Verkündung des Abstimmungsergebnisses in Tränen aus.

Schülerin in Tränen: ""Erwachsene 1, Kinder 0"

Das Foto der entsetzten Jugendlichen ging um die Welt. Dinesh D’Souza postete das Bild mit den Worten "Schlechteste Nachrichten, seit ihre Eltern ihnen sagten, dass sie sich einen Ferienjob suchen müssen." Er ließ einen zweiten Tweet folgen. "Erwachsene 1, Kinder 0", kommentierte Souza. Der einstmals respektierte Redner wurde in den US-Medien fast durchwegs als "Internet-Troll" bezeichnet.

AP: Sheryl Acquarola, a 16 year-old junior from Marjory Stoneman Douglas High School, is overcome with emotion in the east gallery of the Florida House after the representatives voted not to hear the assault rifles ban bill. pic.twitter.com/qA28kFCEig — Micah Grimes (@MicahGrimes) 20. Februar 2018

"Du unsensibler Haufen Müll"

Kritik hagelte es auch aus den eigenen (republikanischen) Reihen, aber auch ein uramerikanischer Superheld ließ das abwertende Gelaber nicht unkommentiert. "Captain America" Chris Evans stellte D'Souza auf Instagram an den Pranger. Der "Captain America"-Darsteller zieht mit dem Republikaner hart ins Gericht: "Wow. Mir fehlen die Worte. Hast du noch nie jemanden verloren? Was hat dich veranlasst zu glauben, das sei ok? Du kannst dir eine Entschuldigung sparen, du unsensibler Haufen Müll."

New tweet. Ein Beitrag geteilt von Chris Evans (@chrisevanstime) am Feb 21, 2018 um 12:38 PST

Evangelikaner mit Affäre, illegaler Parteiförderer

D'Souza ist ein prominenter Autor, Filmemacher, Redner und einer der bekanntesten evangelikalen Christen der USA. Seine neueste Doku wurde zwar von der Kritik verrissen, Präsident Trump lobte den Streifen, der sich gegen die Demokraten richtet, jedoch. Dinesh musste seinen Posten als Uni-Rektor in New York räumen, nachdem bekannt wurde, dass er eine außereheliche Beziehung hatte. 2014 wurde er wegen illegaler Parteiförderung der Republikaner schuldig gesprochen.

Erstmals machte D'Souza, der als Austauschstudent nach Amerika kam damit auf sich aufmerksam, dass er in seiner Unizeitung Homosexuelle ohne deren Erlaubnis outete.

Worst news since their parents told them to get summer jobs https://t.co/Vg3mXYvb4c — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) 20. Februar 2018

