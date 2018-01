Über Twitter teilte Chrissy Teigen ihren Fans mit: "Ich weigere mich, mein Gesicht zu waschen, damit ich meine Wimpern-Extensions nicht verliere. Ich werde mit Akne bedeckt sein, aber mit wunderschönen Wimpern sterben."

Daraufhin lud die brünette Schönheit ein kurzes Video hoch, in dem sie mit den Wimpern klimpert und sagt: "Ich will euch nur wissen lassen, dass ihr euch in eurem Leben unbedingt Wimpern-Extensions anschaffen solltet. Die verändern dein Leben. Ich glaube, ich bin süchtig. Das ist unbezahlbar."

Auch wenn Chrissy das Geld prasseln lässt, um sicherzustellen, dass ihre Wimpern wunderschön aussehen, gab die 31-Jährige zu, dass sie nicht viel Make-up im Alltag aufträgt.

Zahlreiche Fans machten sie daraufhin aufmerksam, dass sie damit ihrer Haut sehr schaden würde. Chrissy Teigen reagierte wenig später und konterte: "Ich brauche eure Hautpflege-Tipps nicht. Freut euch einfach über meinen Tweet"

christmas is not over Ein Beitrag geteilt von chrissy teigen (@chrissyteigen) am Jan 3, 2018 um 2:14 PST

(red)