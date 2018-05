Chrissy Teigen hat einen Buben zur Welt gebracht

Töchterchen Luna (2), die das Model Chrissy Teigen mit ihrem Ehemann John Legend großzieht, darf sich über ein kleines Brüderchen freuen. Überglücklich teilte die 32-Jährige die News mit ihren Fans und schrieb auf Twitter: "Jemand ist hiiiieeeer!"

Somebody’s herrrrrrre! 🍼🤗🍼🤗 — christine teigen (@chrissyteigen) 17. Mai 2018

Ihrer Nachricht fügte Teigen passende Babytrinkflaschen-Emojis und Smilies hinzu. Wie die hübsche Brünette kürzlich verraten hatte, empfand sie die letzten neun Monate als große Herausforderung. "Man merkt, dass die zweite Schwangerschaft härter ist, weil man schon ein kleines Kind hat, um das man sich kümmern muss", erklärte sie im Interview mit "E! News".

Zwar wisse sie nun bereits, was auf sie zukomme, aber ihre Tochter habe trotzdem einen gewissen Anspruch auf Aufmerksamkeit. "Du musst deine Energie darauf aufteilen, dich um ein Kind zu kümmern und gleichzeitig eins auszutragen", fügte ihr Mann hinzu.

Der "All of Me"-Sänger sorgte sich außerdem darüber, dass seine Tochter möglicherweise noch nicht bereit sei, eine große Schwester zu werden: "Luna wird ein Problem sein. Ich glaube, es wird nicht leicht für sie sein, weil sie im Moment das Haus regiert. Bis jetzt war sie immer das Zentrum aller Aufmerksamkeit, also werden wir sehen, wie sie sich daran gewöhnt, das Scheinwerferlicht zu teilen."



