Chrissy Teigen flüchtete mit Baby nackt aus Hütte

Am Sonntag erschütterte ein Erdbeben mit einer Stärke von 7,0 Indonesien. Das Unglück forderte mit Stand vom Montag mindestens 142 Menschenleben. Hunderte wurden verletzt.

Am Stand von Bali, in einer Luxus-Hütte auf Stelzen genossen Supermodel Chrissy Teigen und ihr Musiker-Ehemann John Legend mit den Kindern Luna und Baby Miles einen idyllischen Urlaub. Dann kam das Beben.

"Oh mein Gott"

15 Sekunden lang fühlte sich Chrissy in ihrem Stelzenhaus wie in der "Achterbahn". Sie schnappte sich Baby Miles und ging ganz ruhig vor die Tür. Dabei murmelte sie "Ich bin nackt. Ich bin nackt. Ich bin nackt" Sie sei sich wie ein nackter Zombi vorgekommen. Sie twitterte live und (beinahe) in Echtzeit vom Erdbeben:

Die Medien stürzten sich auf Chrissys Tweets. Die Aufmerksamkeit wurde dem Model schließlich zu viel. Sie selbst ist so etwas gewöhnt, doch umgeben von Menschen, die sterben und leiden, fand sie das unangebracht. Sie forderte die Meiden auf, lieber wichtige Informationen zu verbreiten.

Familie in Sicherheit

Ihr selbst und ihren Lieben ginge es gut. Die Legend-Teigens wurden vom Stand auf eine Anhöhe evakuiert. Dort denken sie an jene, denen es nicht so gut geht "vor allem in Lombok".

(lam)