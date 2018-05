Chrissy Teigen stellt ihren Sohn auf Instagram vor

"Hallo Welt!" kommentierte Teigen ein Bild ihres Babys auf Instagram. "Das ist Miles Theodore Stephens - Wir ertrinken in seinen kleinen Piepsern und seinem Schnüffeln. Unser Haushalt geht über vor Liebe. Danke für all die lieben Glückwünsche."

Das zweite Kind von Chrissy Teigen und John Legend kam erst vor wenigen Tagen auf die Welt. Während der Musiker bereits wieder auf der Bühne steht (er trat bei den Billboard Awards in Las Vegas auf), kümmert sich das Model um den Nachwuchs.

Teigen und Legend haben bereits eine Tochter. Die kleine Luna ist zwei Jahre alt. Bei ihrer Geburt erlitt Mama Chrissy einen Damm-Riss, Brüderchen Miles sorgte bei seiner Ankunft offenbar für weit weniger Schmerzen.

I can confirm postpartum life is 90% better when you don't rip to your butthole. Baby boy: 1 point. Luna: 0