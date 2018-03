Chrissy Teigen trauert um ihre Bulldogge Puddy

Nach zehn Jahren muss sich Model Chrissy Teigen von ihrer geliebten Bulldogge verabschieden. Die traurigen Nachrichten verkündete die 32-Jährige am Mittwoch (7. März) auf Instagram.

Neben einer Reihe an Fotos, die Puddy alleine oder im Kreise der Familie zeigen, schrieb Chrissy:

"Heute ist unser Baby Puddy in den Welpenhimmel gegangen. John und ich haben Puddy in dem Jahr bekommen, in dem wir uns kennengelernt haben, als ich ihn davon überzeugt habe, dass es Halb-Geburtstage wirklich gibt. Vor zehn Jahren, am 30. Mai, habe ich den Hund gefunden, der uns durch alle Hochs und Tiefs, neue Häuser, neue Städte, neue Touren und neuen Reisen begleiten würde. Er hat neue Welpen begrüßt und hat neue Babys und neue Bäuche geliebt. Er war für alles da. Jedes Mal, wenn ich einen Geschmackstester oder jemanden zum Küssen brauchte oder in sein stinkendes Fell weinen wollte, war er da."

Ihren emotionalen Post schloss die Schönheit mit folgenden Worten ab: "Es ist wahr, was sie sagen. Wir sind ihr ganzes Leben und es ist so schade, dass sie uns nur mit einem kurzen Funken Zeit beglücken können. Ich werde dich für immer lieben, mein Junge. Vielen Dank für alles, alles."





Außerdem teilte Chrissy Fotos von Puddy neben ihrem anderen Hund Pippa., erklärte sie.

Puddy war mit Pippa verheiratet

Chrissy und ihr Ehemann John Legend hatten die Hunde vor knapp drei Jahren miteinander verheiratet. Die Haustiere waren angemessen für den Anlass gekleidet - mit Anzug, Fliege und Brautkleid.

John hielt sogar offiziell einen Gottesdienst für das Hundepaar ab. Bereits im November machte sich Puddys schlechter Gesundheitszustand bemerkbar und Chrissy musste ihn in die tierärztliche Notaufnahme fahren, wo ein Tumor am Herzen der Bulldogge entdeckt wurde.

