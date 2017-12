Chrissy Teigen wütend über "Flug ins Nirgendwo"

Auf Twitter kommentierte die Frau von Sänger John Legend die Ereignisse in Echtzeit. "Eine Flugpremiere für mich: Nach vier Stunden eines 11-Stunden-Fluges drehen wir um, weil wir einen Passagier an Bord haben, der nicht dabei sein sollte", schrieb sie.

a flying first for me: 4 hours into an 11 hour flight and we are turning around because we have a passenger who isn’t supposed to be on this plane. Why...why do we all gotta go back, I do not know — christine teigen (@chrissyteigen) 27. Dezember 2017

Und gleich darauf stellte sie eine nicht ganz unwichtige Frage. "Warum werden wir alle für den Fehler eines einzelnen bestraft? Warum landen wir nicht in Tokyo und schicken diese Person zurück", so der nächste Tweet.

Why did we all get punished for this one person’s mistake? Why not just land in Tokyo and send the other person back? How is this the better idea, you ask? We all have the same questions. — christine teigen (@chrissyteigen) 27. Dezember 2017

Zu allem Überfluss wurden die Passagiere nach der Landung in Los Angeles noch von der Polizei zu den Ereignissen befragt. Das machte die 32-Jährige zusätzlich fertig.

There is a 20 minute interview before we can get off the plane!! This is my dream. Police! Talk to me talk to me — christine teigen (@chrissyteigen) 27. Dezember 2017

Laut der Fluggesellschaft ANA kamen zwei Brüder, die auf seperaten Flügen gebucht waren, irrtümlich ins selbe Flugzeug. Deshalb drehte man um, obwohl die beiden ebenfalls nach Tokyo fliegen wollten.

Teigen und ihr Mann wollten dessen Geburtstag in Tokyo verbringen. Mit einem anderen Flug haben sie ihr Ziel mit einiger Verspätung doch noch erreicht.

Honestly everyone on the ground and in the air were very kind and apologetic. But I just need to know why we couldn’t have flown to tokyo and settled this one person’s mistake (who was going to tokyo all along) there, in tokyo. 230 people on this flight. https://t.co/EhCTERTRu5 — christine teigen (@chrissyteigen) 27. Dezember 2017

(baf)