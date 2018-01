Cindy Crawford rekreiert legendären Werbeclip

Während ihrer Modelkarriere sorgte Cindy Crawford (51) mit Traumkörper und Schönheitsfleck regelmäßig für offenstehende Münder und Schweißausbrüche. So etwa in einem Werbeclip des Softdrink-Herstellers Pepsi, der 1992 während der Super-Bowl-Übertragung ausgestrahlt wurde.

In der Mittagshitze hält ein Ferrari an einem verlassenen Cafe in der amerikanischen Pampa. Die Beifahrertür öffnet sich, Crawford steigt aus und zieht sich eine Dose Pepsi aus einem Automaten. Dabei wird sie von zwei jungen Burschen beobachtet, die ihre Augen scheinbar nicht von der Schönheit lassen können. Die Pointe am Schluss: In Wirklichkeit bewundern die Buben nur das neue Design der Pepsi-Dose.

26 Jahre später stellt Cindy Crawford den Werbeclip nach. Dieser wird wieder während der Super Bowl (am 4. Februar 2018) ausgestrahlt. Auch Crawfords Sohn Presley Walker Gerber und Ausschnitte eines berühmten Michael Jackson Werbespots sollen dabei zu sehen sein.

(lfd)