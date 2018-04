Claire Danes erwartet ihr zweites Kind

Claire Danes ("Homeland") und ihr Schauspielkollege Hugh Dancy ("Hannibal") erwarten ihr zweites Kind. Das Ehepaar zieht bereits den fünfjährigen Sohnemann Cyrus groß.

Die freudigen Neuigkeiten verkündete die Seriendarstellerin am Mittwoch (18.04.18) in einem Radiointerview mit Howard Stern: "Ich bin schwanger. Ich bin ernsthaft schwanger... Ich bin schon weit in meinem zweiten Trimester."

"Ja, es war geplant. Wir haben schon eine Weile gehofft, noch ein Kind zu bekommen und jetzt ist es passiert.", fügt sie hinzu.

Während der TV-Star zwar offen mit der Schwangerschaft umgeht, möchte er allerdings nicht verraten, ob es sich bei dem Nachwuchs um einen Jungen oder ein Mädchen handeln wird.

Seit neun Jahren verheiratet

Danes und Dancy lernten sich 2006 am Set des Films "Spuren eines Lebens" kennen und lieben. Drei Jahre später folgte die Traumhochzeit. Die Schauspielerin ist auch weiterem Nachwuchs gegenüber durchaus aufgeschlossen.

