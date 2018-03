Claire Holt spricht über ihre Fehlgeburt

Claire Holt, die vor allem durch die Rolle der Ur-Vampirin Rebekah Mikaelson in der Fernsehserie "Vampire Diaries" mit Ian Somerhalder und deren Spin-Off "The Originals" bekannt geworden war, hat ihr ungeborenes Baby verloren.

Das teilte die Australierin auf Instagram mit. Unter ein Bild, das Holt im Spital zeigt, schreibt sie: "Dieses Bild habe ich vor zehn Tagen aufgenommen, als ich auf die Operation wartete, nachdem mein kleines süßes Baby seinen Herzschlag verlor. Ich habe es meinem Verlobten geschickt, der im Wartezimmer war, um ihm zu zeigen, dass ich okay war. Das war ich nicht. Nie in meinem Leben habe ich mich verlorener gefühlt. Ich habe mit mir gerungen, das so früh zu teilen und ich habe immer noch Angst davor, so etwas Privates preis zu geben, aber ich tue es, weil es wichtig ist."

Nach der OP habe sie sich im Internet auf die Suche nach Frauen begeben, die das gleiche Schicksal erlitten hatten. Weiter schreibt die 29-Jährige:

"Jemand, der mir sagen konnte, dass die Depression und die Hoffnungslosigkeit normal sind. Dass es nicht meine Schuld ist. Dass ich nicht für immer gebrochen sein werde. Es bricht mir das Herz, dass wir denken, ein Baby zu verlieren sei etwas, das wir für uns behalten müssen."

"Warum ist es anders, als einen geliebten Menschen zu verlieren? Wieso sollte es weniger bedeuten? Während ich beginne, aus dem dunklen Loch zu kriechen, lerne ich: Unterstützung ist alles. Ich hätte das alles nicht überleben können ohne die bedingungslose Liebe meines Partners. Trotz seines eigenen Schmerzes war er mein Fels. Ich werde ihm nie genug dafür danken können. Es ist wichtig, sich anderen zu öffnen. Fast jeder erzählte mir danach von seiner Geschichte. So viele Menschen erlebten das gleiche und verstehen den Schmerz, aber nur wenige sprechen darüber.", führt sie noch an.

Erst im Dezember hatte die 29-Jährige ihre Verlobung mit dem Immobilienmakler Andrew Joblon bekannt gegeben.

