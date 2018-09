Clint Eastwood spielt mit 88 einen Drogenkurier

Nach "Gran Torino" (2008) wollte Clint Eastwood eigentlich nur noch hinter der Kamera arbeiten. Daraus wurde aber nichts: Vier Jahre später spielte er die Hauptrolle im Baseball-Film "Back in the Game". Nach einem Statisten-Auftritt in "American Sniper" (2014) kehrt der zweifache Regie-Oscar-Preisträger ("Erbarmungslos", 1993; "Million Dollar Baby", 2005) nun erneut in sein angestammtes Metier zurück.

In "The Mule" verkörpert Eastwood einen Veteranen des Zweiten Weltkriegs, der Pflanzen züchtet und Drogen im Wert von drei Millionen Dollar durch Michigan schmuggelt. Der Titel des Films, bei dem der 88-Jährige auch als Regisseur und Produzent fungiert, bedeutet ins Deutsche übersetzt "Das Maultier" - eine Bezeichnung für Menschen, die Suchtmittel über Staatsgrenzen transportieren.

Obwohl Clint Eastwood auf den Setbildern der Produktion topfit aussieht, fordert sein Alter doch einen gewissen Tribut. Statt der von der Gewerkschaft erlaubten zwölf Stunden ist er "nur" noch sechs Stunden im Einsatz.

"The Mule" hat noch keinen Starttermin.

Clint Eastwood



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)