Colin Farrell ließ sich in Entzugsklinik einweisen

Wie das US-Magazin "People" berichtet, hat sich der 41-Jährige selbst in eine Entzugsklinik einweisen lassen. Der Ire sei allerdings nicht rückfällig geworden, sondern braucht einfach eine Auszeit.

Ein Insider sagte gegenüber "People": "Er hat zwei Filme hintereinander gedreht und brauchte einfach eine Pause. Er ist seit 12 Jahren trocken und er möchte sicherstellen, dass das auch so bleibt. Er möchte sich Ich-Zeit nehmen und neue Kraft schöpfen. Das war allein seine Idee".

Gebranntes Kind

In der Vergangenheit hatte der zweifache Familienvater immer wieder Probleme mit dem Alkohol. Seit 12 Jahren hat er allerdings keine Flasche mehr angerührt. Über seine schlimme Zeit sagte er unlängst in einem Interview: "Ich kann mich kaum noch an etwas erinnern, was während dieser 10 Jahre passierte. Ich war ständig betrunken oder verwirrt".

Beruflich ist bei Farrell momentan alles in Ordnung. Mit dem Disney-Film "Dumbo" und "Widows", in dem er an der Seite von Landsmann Liam Neeson spielt, hat er jüngst zwei Streifen abgedreht.





(baf)