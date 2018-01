Cranberries Sängerin stirbt in Londoner Hotel

Die Frontfrau der irischen Rockgruppe "The Cranberries" ist tot. Ihr Management bestätigte die Meldung bereits.

Die Umstände sind bislang unklar. Laut "Independant" litt die Sängerin seit kurzem an gesundheitlichen Problemen. In dem Bericht heißt es auch, dass sich die Irin wegen Studioaufnahmen in London befand.

Die Cranberries erlangten in den 90er-Jahren internationalen Ruhm. Zu den größten Hits gehören "Zombie" und "Linger".

