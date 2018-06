Cristianos Freundin mit Mega-Klunker: Verlobung?

Am Mittwoch trat die portugiesische Elf in Moskau gegen Marokko an. Nach vier Minuten war das Spiel praktisch vorbei, auch wenn die Spieler das noch nicht wussten. Superstar Cristiano Ronaldo netzte in der vierten Minute ein und entschied damit das Match. Bis zum Schluss blieb es beim 1:0.

Umfrage Haben sich Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez verlobt? Ja! Ein Ring sagt mehr als tausend Worte

Nein! Einen Ring allein macht noch keine Verlobung

Hauptsache er spielt gut Fußball, der Rest ist mir egal

Cristiano wer?

Auf der Tribüne saß Cristianos Freundin Georgina Rodriguez. Die 24-jährige geborene Argentinierin, die in Spanien aufwuchs gebar Cristiano im November seine Tochter Alana Martina. Georgina feuerte ihren Liebsten an, trug sogar sein Dress.

Fotografen gelang perfektes Schock-Foto

Doch ein Fußballspiel dauert lang und die 24-jährige begann bald mit ihrer Begleiterin zu plaudern. Den anwesenden Fotografen fiel fast das Teleobjektiv aus der Hand als sie eine Szene einfingen, die spannender war als der Ball-Krimi am Rasen (siehe Fotoshow oben).

Georgina präsentierte ihren Klunker - und ihrer Begleitung sackte die Kinnlade hinunter. Die große Frage ist: Verriet das Model, dass sich nach einem Jahr dating ihr Beziehungsstatus geändert hat?

700.000: Verlobungsring selbst ausgesucht?

Der Riesen-Brillant ist hervorragendes Verlobungsring-Material. Im Mai postete Cartier ein Bild eines Rings auf Instagram, der dem, den Georgina stolz herzeigte, frappant ähnlich sieht. Das edle Stück kostet rund 700.000 Euro. Die Brünette likte das Bild damals. Hat sie sich damit ihren Verlobungsring selbst ausgesucht?

Ist es der gleiche Ring?

Dagegen spricht, dass es schon einmal Verlobungsgerüchte um CR7 und seine Kindsmama gab. Im April postete Georgina eine Insta-Story. Auf den Fotos fuchtelte sie mit den Händen und streckte auffällig zufällig einen beringten Finger in die Kamera. Es könnte der gleiche Ring gewesen sein.

Worüber ist Georginas Freundin so geschockt?

Was erklärt dann aber den Schock im Gesicht von Georginas Stadion-Begleiterin? Nun, es könnte einfach der Preis des Ringes sein, den ihr das Model verrät.

Genau wissen werden wir es erst, wenn sich auch ein Ehering an Georginas Finger zeigt.

Georgina wieder schwanger?

Es macht übrigens noch ein zweites Gerücht die Runde, das sich bald aufklären wird: Georgina soll wieder schwanger sein. Für sie wäre es Kind zwei, für CR7 schon das 5. Wenn er so weiter macht, kann er bald sein eigenes Fußballteam auf den Platz schicken.

(lam)