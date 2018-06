Cynthia Nixon outet ihr Kind als transsexuell

"Ich bin so stolz auf meinen Sohn Samuel Joseph Mozes (genannt Seph), der diesen Monat das College abgeschlossen hat. Ich ziehe vor ihm und alles anderen den Hut, die heute den #TransDayofAction begehen", schrieb Nixon auf Instagram und machte damit Sephs Transsexualität öffentlich.

Samantha kam 1996 zur Welt, die University of Chicago absolvierte sie nun aber als Mann. Nixon und ihr Ex-Mann Danny Mozes haben noch einen weiteren Sohn, Charles Exekiel Mozes (15). 2012 heiratete die Aktrice, die mit der Rolle der Miranda in "Sex and the City" berühmt geworden war, eine Frau. Mit Christine Marinoni hat sie ebenfalls einen Sohn, Max Ellington (7).

Nixons neuer Film "The Parting Glass" soll noch heuer in den US-Kinos starten. Demnächst wendet sich die 52-Jährige neuen Aufgaben zu. Sie kandidiert für das Gouverneurs-Amt in New York.

(lfd)