Avicii hat Selbstmord begangen

In einer Mitteilung bestätigt die Familie von Tim Bergling, dass es sich beim Tod des Star-DJ's um Selbstmord handelte.

Der erst 28-jährige Star-DJ Avicii aus Stockholm ist vergangene Woche tot in Maskat aufgefunden worden. Die Todesursache war zunächst unbekannt. Nun hat die Familie des jungen Künstlers angedeutet, was viele vermutet hatten: Tim Bergling soll seinem Leben selbst ein Ende gesetzt haben.

Er war nicht dafür gemacht

"Unser geliebter Tim war ein Suchender, eine zerbrechliche künstlerische Seele, die nach Antworten auf existenzielle Fragen hoffte. Ein Perfektionist, der in einem Tempo reiste und arbeitete, das zu extremem Stress führte", heißt es in der Erklärung. "Als er aufhörte zu touren, wollte er eine Balance im Leben finden, um glücklich zu sein ... Er machte sich viele Gedanken über den Sinn des Lebens und des Glücks. Jetzt eilt er nicht mehr. Er konnte nicht länger weitermachen. Er wollte Frieden finden."

"Tim war nicht für diese Maschinerie gemacht, in der er endete. Er war ein sensibler Mann, der seine Fans liebte, aber das Scheinwerferlicht nicht mochte. Tim, du wirst für immer geliebt und vermisst werden. Deine Musik wird die Erinnerung an dich tragen. Wir lieben dich, deine Familie" – so die rührende Botschaft.

Seine US-Publizistin Diana Baron lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

Weltberühmt, dennoch einsam

Im Jahr 2016 gab der Schwede seinen Rücktritt aus dem Showbusiness bekannt gegeben. Mit über 150 Auftritten im Jahr hatte der Star-DJ kaum Zeit für ein Privat-Leben. Dabei sehnte sich der Musiker nach einem realen Leben, ohne Rampenlicht und Konzertauftritten.

Avicii zählte zu den erfolgreichsten DJs der Welt. Zu seinen größten Hits zählen etwa "Wake me up", "Hey Brother" und "Levels". 2012 und 2013 schaffte er es im Ranking des "DJ Magazine" jeweils auf den dritten Platz der besten DJs. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, Coldplay und David Guetta zusammen.

