Melody Haase steht auf "schmutzigen Sex"

TV-Sternchen Melody Haase bewies bereits in der RTL-Nacktshow "Adam sucht Eva", dass sie nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit ist.

Umfrage Auf welche Art von Sex stehen Sie? Auf harten Sex

Auf Blümchensex

Von beiden Varianten etwas

Am liebsten habe ich mit mir selbst Sex!

Ich brauche keinen Sex

Mit Surferboy Marius tauschte sie auf der Insel Zärtlichkeiten und heiße Küsse aus, eine ernsthafte Beziehung ist daraus allerdings leider nicht geworden.

Doch die 23-Jährige stellte schon damals klar, dass Sex für sie ein wichtiges Thema ist und sie darauf nicht verzichten kann. Und auch nicht will.

Im Bett geht es ordentlich zur Sache

In einem Interview mit Promiflash wurde Melody nun gezielt auf ihre Sex-Vorlieben angesprochen. Und darin stellte sie klar, dass es bei ihr im Bett ordentlich zur Sache geht.

🦋 Ein Beitrag geteilt von Melody 🐰 (@melodyraabbit) am Aug 26, 2017 um 4:11 PDT

"Guter Sex ist auf jeden Fall für mich schmutziger Sex. Ich kann mit Blümchensex nichts anfangen", gesteht die 23-Jährige und macht damit kein Geheimnis daraus, dass es bei ihr zwischen den Laken ordentlich zur Sache geht.

"Ich brauch's ein bisschen hart"

Wer also beim Sex eher auf die sanfte Variante steht und auch noch kuscheln möchte, der ist beim TV-Sternchen scheinbar an der falschen Adresse. "Ich brauch's ein bisschen hart. Mama needs her sugar", sagt Melody weiter.

Und offenbar kann man(n) bei ihrem Verlangen nach Sex gar nicht mehr richtig mithalten. "Ich hab auch schon des Öfteren die Erfahrung gemacht, dass die Männer auch irgendwann keine Lust mehr dazu haben, meine Bedürfnisse zu stillen", erzählt Melody mit Zwinkern in den Augen.

Intime Beauty-OP

Bei "Adam sucht Eva" musste sich die 23-Jährige übrigens noch ordentlich zurückhalten. Denn kurz vor Drehbeginn hatte sie eine Beauty-OP. Und zwar an ihrer Vagina!

Mittlerweile ist aber alles wieder verheilt und Melody muss sich beim Liebesspiel nicht mehr zurückhalten. Und jetzt kann es wieder durchaus so sein, dass sie gefühlt alle 30 Minuten die Lust nach Sex packt.

Ein Beitrag geteilt von Melody 🐰 (@melodyraabbit) am Sep 28, 2016 um 2:35 PDT

#cotedazur 💙 Ein Beitrag geteilt von Melody 🐰 (@melodyraabbit) am Sep 28, 2015 um 6:05 PDT

GUTEN MORGEEEEEN 💋 Ein Beitrag geteilt von Melody 🐰 (@melodyraabbit) am Nov 5, 2014 um 2:29 PST

(wil)