Diego sticht Vater nieder: Das sagt Dieter Bohlen

Dieter Bohlen schickte Diego kurz vor dem Einzug in die Mottoshows nach Hause. Obwohl dieser nun im Fernsehen nicht mehr zu sehen ist, sorgt er weiterhin für Schlagzeilen. Die neueste Nachricht schockierte auch den Poptitan.

Diego hat auf seinen Vater eingestochen

Nachdem der psychisch kranke "DSDS"-Kandidat Diego Marquez, der mit bürgerlichem Namen Kwabena A. heißt, am Dienstag seinen 67-jährigen Vater niedergestochen haben soll und die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt ausgeht, hat sich nun auch der "DSDS"-Chefjuror zu Wort gemeldet.

"Ich bin erschüttert und hätte so was niemals gedacht. Man kann eben nicht in Menschen hineinschauen", äußert sich der Sänger höchst betroffen gegenüber der "BILD"-Zeitung.

Zugleich hoffe er auf eine baldige Genesung von Diegos Vater, der laut "Bild" inzwischen außer Lebensgefahr ist: "Ich bedauere diesen Zwischenfall und ich hoffe, dass sein Vater bald wieder gesund ist."

So kam es zu dem Vorfall

Nach den bisherigen Ermittlungen der Mordkommission soll Diego laut "Bild" am Dienstagabend (17. April) an der Wohnungstür des Vaters geklingelt und um Einlass gebeten haben. Der 67-Jährige wollte ihm diesen jedoch zuerst nicht gewähren, da es bereits in der Vergangenheit zu Streits gekommen war. Die 18-jährige Tochter überzeugte ihren Vater jedoch dem Bruder zu öffnen.

Als diese sich kurz im Hausflur befand, soll der 20-Jährige im Streit die Tür zugeschlagen und seinen Vater mit einem Messer angegriffen haben. Nach der Attacke lief er an seiner Schwester vorbei und flüchtete auf die Straße, wo er kurze Zeit später von der Polizei festgenommen wurde.

Diego ist psychisch krank

Der 20-Jährige lebt aufgrund einer Psychose seit zwei Jahren in einem in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Düsseldorf. Die Macher von "Deutschland sucht den Superstar" gaben ihm ein Pseudonym und änderten sein Alter ab, um seine Identität zu schützen.

Beim "DSDS"-Casting sorgte Diego mit der Aussage von der Mafia entführt worden zu sein und Tupac Shakurs leiblicher Sohn zu sein, bei der Jury und bei den Zuschauern für Aufregung. Der "DSDS"-Kandidat lebt in einer Einrichtung für betreutes Wohnen.



(red)