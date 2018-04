Damian Hurley darf wieder mit Mama Liz ins TV

In "The Royals" zeigt Liz Hurley als fiktive Queen Helena die schönsten und verruchtesten Seiten der Monarchie. Sohnemann Damian verkörperte 2016 in einer Episode der Hitserie Hansel von Liechtenstein, einen hochnäsigen, zum Reality-TV-Star avancierten Adeligen. Nun durfte der 16-Jährige nochmal ran...

"Meine liebste Folge der vierten Staffel von 'The Royals'", schrieb Liz Hurley auf Instagram, "mit meinem Sohn Damian, der in die Rolle von Prinz Hansel zurückkehrt und der göttlichen Joan Collins in Topform."

Nicht bei allen Fans kommt die Familien-Kollaboration gut an. "So freizügig zeigt man sich nicht vor dem 16-jährigen Sohn", kritisiert etwa ein User.

(lfd)