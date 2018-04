Katzenberger macht sich über Heidi Klum lustig

Daniela Katzenberger erlaubte sich einen Spaß mit der Model-Mama Heidi Klum und postete auf Instagram ein Foto von sich, das stark an das Bild erinnert, das die "GNTM"-Chefin vor kurzem auf Social Media veröffentlichte.

Darauf zeigte sich die 44-Jährige in aufreizender Pose, während sie nur Unterwäsche und High-Heels trägt. Dem Foto fügte Heidi ein paar Sterne und Effekte hinzu. Das Bild von Katzenberger sieht dem sehr ähnlich.

Die TV-Darstellerin ist ebenfalls nur mit Unterwäsche und hohen Schuhen zu sehen, inklusive der vielen Sternchen, die sie nachträglich dazusetzte. Lediglich ihr Blick ist anders: Während Klum sexy in die Kamera schaut, sieht man der Blondine ganz deutlich an, dass sie die Aufnahme nicht ganz so ernst nimmt.

Fans sind begeistert

Unter das Bild schreibt sie: "Verdammt… bei Heidi sieht das einfach tausendmal besser aus. Naja, ein Versuch war’s wert." Fans finden die Parodie gelungen und kommentieren das Bild mit einigen Lach-Emojis und Komplimenten. So schreibt zum Beispiel ein User: "Ich liebe deinen Humor". Ein anderer findet: "Bei dir sieht es einfach sympathischer aus", während ein Dritter klarstellt: "Du bist mir trotzdem tausendmal lieber als Heidi".

(red)