Beauty-OP? Katzenberger reagiert auf Gerüchte

Reality-TV-Darstellerin Daniela Katzenberger sorgt mal wieder für Gesprächsstoff: Vor Kurzem postete sie ein Foto, auf dem sie mit einer großen, schwarzen Brille zu sehen ist. Dabei fiel den Fans vor allem eins auf; Ihre Lippen wirken auf dem Bild ungewohnt voluminös aus.

"Du siehst so operiert aus!", schriebt ein Fan. "Boah, was ist mit deinen Lippen passiert? Kann unmöglich am Lipgloss liegen", lautet ein anderer Kommentar.

🤓 Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am Mär 19, 2018 um 11:35 PDT

Daniela Katzenberger

Katzenbergers Antwort auf diese Erklärung ließ nicht lange auf sich warten. Die 36-Jährige antwortete mit einem neuen Foto, auf dem ihre Lippen noch größer wirken: "Da einige gestern mein Lippen-Make up bemängelt haben, wollte ich es heute mal etwas natürlicher halten"

(red)