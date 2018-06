In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni brauste die Polizei ins Berliner Hotel Intercontinental, weil sich der ehemalige "DSDS"-Kandidat Daniele Negroni und seine österreichische Teenager-Freundin Tina Neumann so heftig stritten.

Was sich in der Nacht genau zugetragen hat, ist unklar. Eine Instagram-Story von Tina Neumann, die sie einen Tag später veröffentlichte, deutet daraufhin, dass er sie womöglich geschlagen hat: "Ich hoffe alle frauenschläger dieser Welt bekommen das Karma das sie verdient haben" [sic!] "

.

"Tina gab mir eine Backpfeife"

Neumann und Negroni sollen sich wegen Körperverletzung gegenseitig angezeigt haben, wie die "Bild" berichtete. Jetzt äußerte sich der Sänger erstmals zu dem Vorfall.

"Ich habe Tina nicht geschlagen, so viel steht fest", so Negroni gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Vor dem Hotel hat Tina mich angeschrien und hat mir eine Backpfeife gegeben. In unserem Hotelzimmer ist der Streit dann weiter eskaliert. Sie hat mich heftigst beleidigt und wurde auch handgreiflich.", erzählt er.

Daraufhin, habe Negroni sie lediglich einmal "leicht weggestoßen" und dann sei sie unglücklich an die Wand im Bad gefallen. Dann behauptete sie, er wolle sie schlagen.

Wodka Red Bull getrunken

"Wir hatten beide die ganze Zeit Wodka Red Bull getrunken. Aber Tina verträgt mit 16 natürlich nicht viel. Sie hatte schon einen Tunnelblick. Die Polizei hat dann dann bei uns den Alkoholpegel gemessen und der schlug entsprechend aus. Wie viel, weiß ich nicht.", erzählt er weiter.

Negroni will sich versöhnen

Warum sie sich gestritten haben, weiß der Ex-"Dschungelcamp"-Mitbewohner nicht mehr genau: "Es waren Kleinigkeiten." Er hofft auf eine Versöhnung: "Für mich ist das kein Trennungsgrund. Ich möchte Tina auf jeden Fall wiedersehen, denn ich liebe sie wie keinen anderen Menschen. Ich habe sie auch nicht angezeigt, sondern sie mich. Die Anzeige gegen sie erfolgte von Amts wegen."

(red)