Darren Aronofsky bandelt mit Suki Waterhouse an

Der 48-jährige Oscar-Preisträger ("Black Swan") wurde am Rande des Sundance Film Festivals in der Stadt Park City mit dem Model Suki Waterhouse (26) gesichtet. Die beiden sind auf Fotos, die der "Daily Mail" exklusiv zugespielt wurden, Händchen haltend in einem Park zu sehen.

Die Britin Waterhouse war zwei Jahre lang mit Bradley Cooper liiert, ehe die Beziehung 2015 zu Ende ging. Optisch und altersmäßig passt sie ins Schema der bisherigen Freundinnen von Aronofsky.

Bis November 2017 war der Regisseur mit Schauspielerin Jennifer Lawrence zusammen. Die beiden hatten sich während den Dreharbeiten zu "mother!" kennen- und lieben gelernt.

(baf)