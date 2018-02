Darum geht Til Schweiger auf Krücken herum

Der 54-Jährige humpelte am Wochenende auf Krücken über den roten Teppich bei der Berlinale. Angesprochen auf die Gehhilfen hatte er, je nach Gegenüber, eine andere Antwort parat. Und so wurden dann ein Ausrutscher in der Dusche, eine Sex-Unfall oder ein Foul beim Fußballspielen als Ursache für die Verletzung genannt.

Am Montag klärte Schweiger nun selber über seinen Gesundheitszustand auf. "Ich habe ausnahmsweise mal alle angeflunkert und Ihr seid drauf reingefallen, he, he, he!", freut er sich auf Facebook hämisch über die Irreführung, legt aber gleichzeitig den wahren Grund für die Krücken offen. "Vor zwei Wochen habe ich in München von einem sehr begabten Chirurgen ein neues Hüftgelenk eingesetzt bekommen. Täglich lege ich längere Strecken ohne Krücken zurück, bin fast schmerzfrei und fühle mich pudelwohl".

Ende April steht der Schauspieler für das US-Remake von "Honig im Kopf" vor der Kamera. "Bis dahin bin ich längst wieder fit", gab er sich gegenüber der "Bild"-Zeitung optimistisch.

(baf)