Darum hatten sich Kate und Prinz William getrennt

Im Herbst 2001 lernten Kate und Prinz William einander an der St. Andrews Universität in Schottland kennen und lieben.

Mittlerweile sind die beiden glücklich verheiratet und haben drei Kinder. Doch vor ihrer Ehe kam es auch bei den beliebten Royals mehrmals zu Trennungen.

Die erste Trennung erfolgte sogar noch in ihrer Studenten-Zeit. Kurz vor ihrer letzten Prüfung an der Uni war der mediale Druck rund um ihre Beziehung so groß, dass es zu einem Liebes-Aus kam.

Doch die Liebe zueinander war einfach viel zu stark und Kate und William wurden schließlich wieder ein Paar. Bis zum Jahr 2007 - vier Jahre vor ihrer Hochzeit.

Stress zu Weihnachten

Über die royale Trennung vor elf Jahren ist nur wenig bekannt. Die Kate-Biografie der Autorin Marcia Moody bringt nun etwas Licht ins Dunkel und erklärt die Hintergründe.

So soll es Kate William äußerst übel genommen haben, dass er zunächst zugesagt hatte, die Weihnachtsfeiertage mit Kates Familie verbringen zu wollen, dies dann aber wieder kurzfristig absagte.

"Wir waren andere Charaktere"

Auch als William seinen Militärdienst absolvierte, verbesserte sich die Beziehung zwischen den beiden anfangs nicht. In dieser Zeit sah sich das Paar nur wenig und Kate wurde von den Paparazzis regelrecht belagert.

In einem Verlobungs-Interview sagte Prinz William einst: "Wir waren beide sehr jung... wir beide wollten uns selbst finden und waren andere Charaktere".

Im Jahr 2010 war die Krise dann endgültig überwunden und sie gründeten eine Familie. 2013 wurde Sohn George geboren, zwei Jahre später Töchterchen Charlotte. Im April 2018 erblickte dann Sohn Louis das Licht der Welt.

