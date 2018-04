Darum nennt Khloé Kardashian ihr Baby True

True (auf Deutsch "wahr") lautet der Name des am 12. April geborenen Kardashian-Sprosses. Weil sie den Familiennamen ihres Vaters tragen wird, ergibt das die im Kardashian-Klan shcon übliche Alliteration True Thompson. Im Gegensatz zu den Kindsnamen North, Saint und Chicago, die Schwester Kim ihrem Nachwuchs verpasst hat, ein in den USA durchaus gängiger Vorname.

Wie die stolze Großmutter Kris Jenner auf Instgram zu berichten hat, zieht sich der Name True durch ihre jüngere Familiengeschichte. "Mein Großvater väterlicherseits hieß True Otis Houghton...der Name meines Vaters lautete Robert True Houghton...also bin ich sehr aufgeregt, dass Khloé ihre Tochter True nennt!!!".

Viele Fans vermuten hinter dem Namen True und dessen Bedeutung einen Seitehieb Khloés auf den Kindsvater. Denn der war ja in den Tagen vor der Geburt seiner Tochter angeblich alles andere als "true" zu seiner Freundin.

(baf)