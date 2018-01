Darum sind "Brangelina" noch nicht geschieden

Der angebliche Trennungs-Grund des einstigen Hollywood-Traumpaares lautete damals: Unüberbrückbare Differenzen.



Angie will mehr, Brad bleibt standhaft

Von der einst perfekten Vorzeigefamilie ist nicht mehr viel übrig: Brad und Angelina leben zwar längst getrennt, sind aber nach wie vor gesetzlich ein Ehepaar. Die beiden scheinen sich finanziell einfach nicht einigen zu können. Zusammen soll das Ex-Paar ein rund 327 Millionen Euro besitzen. Brad wäre sogar bereit, Angelina die Hälfte abzugeben, doch das reicht der 42-Jährigen offenbar nicht. Angie hofft wohl darauf, dass ihr Ex klein beigibt. Der bleibt aber weiterhin standhaft.



Halbe Halbe plus saftige Abfindung

Brad hat übrigens den Großteil seines Vermögens in seine Kunstsammlung und Projekte investiert, die nichts mit Angelina zu tun haben. Einem Insider zufolge verlangt Angie, dass alles Hab und Gut zu gleichen Teilen aufgeteilt werden soll. Darüber hinaus möchte sie auch noch eine saftige Abfindung und Anteile an Brads Immobilien.



Beide Leiden an der Folgen der Trennung

Fest steht, dass sowohl Brad als auch Angelina schwer unter der Trennung leiden. Angelina wird immer noch dünner, Brad vergrabe sich angeblich zu Hause. "Zu Hause findet er Frieden", heißt es von Seiten der "Us Weekly". Immerhin darf er seine Kinder wieder regelmäßig sehen. Denn auch das hatte ihm Angelina noch vor einiger Zeit verboten beziehungsweise nur in Anwesenheit einer amtlichen Aufsichtsperson erlaubt.

(Brad kämpfte gegen seine Alkoholsucht, hat diese jetzt im Griff).

(HH)