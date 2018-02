Das Leben von "Real Life Ken" wird verfilmt

Seine Operationen bescheren ihm die große Leinwandkarriere. Rodrigo Alves (34), besser bekannt als "Real Life Ken", erlangte in den vergangenen Jahren vor allem dank seines extravaganten Aussehens große Berühmtheit.

Umfrage Was halten Sie von Rodrigo Alves aka dem menschlichen Ken? OP-Sucht ist eine Krankheit

Wer ist Rodrigo Alves?

Gruselig

Das muss er selbst entscheiden. Da sollte ihm niemand was dreinreden

Vielleicht ein bisserl viel operiert, aber eigentlich nicht schlecht

Ich finde, er sieht toll aus

Gut bezahlter Job

Für seine Verwandlung in die männliche Barbiepuppe ließ der gebürtige Brasilianer für knapp 100.000 Dollar an sich herumschnippeln – und genau dieser Look verschaffte dem Blondschopf jetzt einen lukrativen Deal mit Warner Bros.

Rodrigo darf sich in einem Film selbst spielen und sein Luxusleben darbieten – für eine sechsstellige Gage. Ob seine Freundin (?) Sophia Wollersheim auch dabei ist, steht noch nicht fest.

Rodrigo Alves

(red)