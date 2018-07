Das denkt Heidi Klum über Altersunterschied zu Tom

Sie ist 45 Jahre alt, ihr Freund Tom Kaulitz 28. Und damit um 17 Jahre jünger. Seit einigen Monaten sind die beiden nun ein Liebespaar. Der Altersunterschied wird bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf den Tisch gebracht und wurde schon von Gott und der Welt diskutiert.

Nur die beiden Liebes-Protagonisten haben sich bislang nicht dazu geäußert. In einem Interview mit dem Magazin "InStyle" wurde Heidi nun darauf angeprochen, wie sie mit dem Altern umgeht.

"Mein Freund ist viele Jahre jünger als ich und viele Leute stellen das in Frage und fragen danach", so die 45-Jährige. "Das ist wirklich das einzige Mal, wenn mir das Alter ins Gesicht gedrückt wird und ich eine Antwort geben muss. Daran denke ich nicht wirklich viel. Man muss einfach ein glückliches Leben führen, ohne sich zu sehr darüber Gedanken machen zu müssen, was Menschen denken, denn Sorgen bereiten einem nur noch mehr Falten".

Gerade durch die Beziehung zu Tom würde sie also von vielen Menschen daran erinnert, dass sie älter wird. Doch sie ist sich dessen sowieso bewusst: "Ich meine, ich weiß, dass es mir passiert, es passiert uns allen".

(baf)