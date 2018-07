Das hält Vanessa Mai von Helene Fischer

Vanessa Mai und Helene Fischer gehören zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. In einem Gespräch mit "Closer" sprach die 26-Jährige nun über ihre Konkurrentin Helene Fischer.

Umfrage Sind Sie ein Fan von Vanessa Mai oder Helene Fischer? Vanessa Mai

Helene Fischer

Weder noch

Ich mag beide gerne

Ich höre keinen Schlager

Zwar würden sie beide hart für ihre Karrieren arbeiten, eine Gemeinsamkeit sieht Vanessa Mai zwischen ihnen allerdings nicht.

"Absolute Ausnahmekünstlerin"

"Ich finde sie als Mensch wirklich supersüß, und sie ist eine absolute Ausnahmekünstlerin. Aber wir sind unterschiedlich, als Künstler und auch in unseren Shows", so Mai in dem Interview.

Neben Fischer hat sich Mai auch über ihren schweren Unfall geäußert. Die 26-Jährige hatte sich vor wenigen Wochen während einer Show-Probe am Rücken verletzt.

"Mir geht es so weit gut, dass ich nicht mehr jeden Tag Schmerzen habe", erzählt Mai. Was sie aus dem Unfall gelernt hat und wie sie nun an die Sache herangeht, sehen Sie im Video oben.

Schlagerstar Vanessa Mai

Konzert von Helene Fischer

(red)