Das schenkte Tom Heidi Klum zum 45. Geburtstag

Was für eine Überraschung für Heidi Klum! Ihr Freund Tom Kaulitz schmeißt zum 45. Geburtstag des Topmodels am 1. Juni eine Party in Los Angeles.

Umfrage Finden Sie, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz gut zusammen passen? Nein, überhaupt nicht. Sie ist ja viel zu alt für ihn.

Ja, ich finde die beiden sind ein süßes Pärchen!

Mir egal. Heidi soll machen, was sie will.

Neun Teller stehen auf der mit roten Rosen gedeckten Tafel. Dazu wünscht "Tokio Hotel"-Gitarrist Tom seiner Heidi mit goldenen Luftballons alles Gute.

Neben Tom durften bei der Feier natürlich Heidis engste Freunde nicht fehlen. So waren unter anderem GNTM-Jurykollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky geladen und auch Toms Bruder Bill durfte natürlich nicht fehlen.

Liebeserklärung an Tom

Mit welchem Geschenk Tom seine Heidi zum Strahlen brachte, sehen Sie im Video. Als Dankeschön gab es von Heidi eine süße Liebeserklärung an den 28-Jährigen.

"Du machst mich soooo glücklich", schrieb Heidi unter ein Foto, das sie auf Instagram teilte. Ach, wie schön!

Heidi Klum und Tom Kaulitz

(red)